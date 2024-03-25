Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, son olarak göreve Fernando Santos'u getirmişti. Önümüzdeki yıl şampiyonluğun en büyük adayı olmak isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosuna flaş bir hamle yaparak o milli yıldızı katmak isteyen Kara Kartal, bunun için en iyi oyuncusunu verecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...