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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek
Giriş Tarihi: 25.03.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:18

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, son olarak göreve Fernando Santos'u getirmişti. Önümüzdeki yıl şampiyonluğun en büyük adayı olmak isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosuna flaş bir hamle yaparak o milli yıldızı katmak isteyen Kara Kartal, bunun için en iyi oyuncusunu verecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, son olarak göreve Fernando Santos'u getirmişti. Önümüzdeki yıl şampiyonluğun en büyük adayı olmak isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosuna flaş bir hamle yaparak o milli yıldızı katmak isteyen Kara Kartal, bunun için en iyi oyuncusunu verecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek

Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, 1 başkan ve 3 teknik direktör değişikliği yaşadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek

Şenol Güneş ile yola çıkan siyah-beyazlılar, alınan kötü sonuçların ardından ilk olarak Burak Yılmaz'ı göreve getirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek

Yılmaz yönetiminde özellikle Konferans Ligi'nde kötü bir grafik çizen Kara Kartal, kulübün efsane futbolcusu Rıza Çalımbay ile anlaşmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan milli yıldız için inanılmaz hamle! En iyi oyuncusunu takasta verecek

Ahmet Nur Çebi döneminde takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı kötü gidişatı durduramadı ve Hasan Arat yönetimi geldikten sonra yollar ayrıldı.

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