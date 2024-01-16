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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:28

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile bir çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yer almak isterken, bir yandan da ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal'da Portekizli hoca Santos, transfer etmek istediği 3 ismi yönetime iletti. Yönetim, bu isimler için düğmeye basarken, yıldız isimden yeşil ışık da geldi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile bir çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Siyah beyazlılar çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yer almak isterken, bir yandan da ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal'da Portekizli hoca Santos, transfer etmek istediği 3 ismi yönetime iletti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Yönetim, bu isimler için düğmeye basarken, yıldız isimden yeşil ışık da geldi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

İLK TRANSFER SVENSSON

Beşiktaş, ara dönemin açılışını sağ bek Jonas Svensson'u alarak yapmıştı.

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