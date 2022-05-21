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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 16:46

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...

Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar sonra tarihi bir şampiyonluk elde eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme ihtimali bulunan Bordo-mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi son eren 3 yıldıza gözünü dikti. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de sezonu tarihi şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...

Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğun ardından gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen Bordo-mavililer, transferde gözünü Beşiktaş'ın yıldızlarına dikti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...

Siyah-beyazlılarda bu sezon birçok futbolcunun sözleşmesi biterken tam 14 ismin takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...

Ayrıca Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak transfer edilen Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın da kiralık sözleşmeleri sona erdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş’ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...

Özellikle hücum hattında kadrosunda birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin yanı sıra Cyle Larin, Güven Yalçın ve Gökhan Töre de kontratlarının sonuna geldi.

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