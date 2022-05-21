Giriş Tarihi: 21.05.2022 16:26
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
16:46
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın 3 yıldızını gözüne dikti! Sözleşmeleri bitiyor...
Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar sonra tarihi bir şampiyonluk elde eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme ihtimali bulunan Bordo-mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi son eren 3 yıldıza gözünü dikti. İşte transfer haberinin detayları...