Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...

Siyah-beyazlıların listesinde Brezilya'dan Nino ve Adryelson ile Portekiz'den Tormena bulunuyordu. Kartal'ın savunmayı güçlendirmek için üç oyuncuyla da görüştüğü, ayrıca kulüpleriyle temasa geçtiği belirtilmişti.