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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 16:12

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfere yoğun mesai harcayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de takviye yapılması planlanan mevkilerden biri hücum bölgesiydi. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan 25 yaşındaki yıldız için kulübünden şoke eden bir talep geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...

Transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok önemli isimle görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...

Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 3 farklı isimle görüşmelere başlamıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...

Siyah-beyazlıların listesinde Brezilya'dan Nino ve Adryelson ile Portekiz'den Tormena bulunuyordu. Kartal'ın savunmayı güçlendirmek için üç oyuncuyla da görüştüğü, ayrıca kulüpleriyle temasa geçtiği belirtilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...

NINO İÇİN 7 MİLYON EURO İSTEDİLER

Fluminense forması giyen Nino için resmi teklifini ileten Beşiktaş, 4 milyon Euro ile masaya oturmuştu. Brezilya ekibi ise 26 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro talep etmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...

ADRYELSON İÇİN BOTAFOGO İNATÇI

Ayrıca Botafogo'dan Adryelson için bir kez daha girişimde bulunan Beşiktaş, istenen 6 milyon Euro'yu aşağı çekmeye çalışıyordu.

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