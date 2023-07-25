Giriş Tarihi: 25.07.2023 16:12
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
16:12
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim için servet istediler, transfer...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfere yoğun mesai harcayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de takviye yapılması planlanan mevkilerden biri hücum bölgesiydi. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan 25 yaşındaki yıldız için kulübünden şoke eden bir talep geldi. İşte tüm ayrıntılar...