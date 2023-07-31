Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:18

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönemin ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana karşısında çıkan Kartal, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. En son Ante Rebic'i KAP'a bildiren siyah-beyazlı ekip, bomba bir transfere daha imza atmak için harekete geçti. İşte Beşiktaş transfer haberine ait tüm detaylar...