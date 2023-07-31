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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:18

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönemin ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana karşısında çıkan Kartal, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. En son Ante Rebic'i KAP'a bildiren siyah-beyazlı ekip, bomba bir transfere daha imza atmak için harekete geçti. İşte Beşiktaş transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...

Yeni döneme ise şampiyonluk parolası ile hazırlık yapan siyah-beyazlı ekip, ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana karşısında çıktı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...

Sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Beşiktaş, rövanş öncesi büyük avantaj elde ederken, turu geçmesi halinde rakibi Zeljeznicar-Neftçi Bakü maçının galibi olacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...

Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar Emrecan Bulut, Andre Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Ante Rebic sonrası bir bomba daha! Kartal transferde şaha kalktı...

BEŞİKTAŞ REBİC'İ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için kulübü Milan ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını bildirdi.

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