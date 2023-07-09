Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta büyük kriz! Gemileri yaktı: "Kolaylık sağlayın, gideyim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve nokta atışı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yoğun mesaisini sürdürüyor. Stoper Alexander Djiku'nun menajeriyle İstanbul'da görüşme yapacak olan siyah-beyazlılar, gündemine Dusan Tadic'i almış ve tecrübeli oyuncunun Ajax'tan ayrılması halinde teklif yapılacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta ciddi bir kriz yaşandı. Takımın tecrübeli yıldızı ayrılma isteğini yönetime iletti ve tüm gemileri yaktı. İşte tüm ayrıntılar...