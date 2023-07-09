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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta büyük kriz! Gemileri yaktı: "Kolaylık sağlayın, gideyim"
Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:44

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta büyük kriz! Gemileri yaktı: "Kolaylık sağlayın, gideyim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve nokta atışı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yoğun mesaisini sürdürüyor. Stoper Alexander Djiku'nun menajeriyle İstanbul'da görüşme yapacak olan siyah-beyazlılar, gündemine Dusan Tadic'i almış ve tecrübeli oyuncunun Ajax'tan ayrılması halinde teklif yapılacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta ciddi bir kriz yaşandı. Takımın tecrübeli yıldızı ayrılma isteğini yönetime iletti ve tüm gemileri yaktı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Gemileri yaktı: Kolaylık sağlayın, gideyim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve nokta atışı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yoğun mesaisini sürdürüyor. Stoper Alexander Djiku'nun menajeriyle İstanbul'da görüşme yapacak olan siyah-beyazlılar, gündemine Dusan Tadic'i almış ve tecrübeli oyuncunun Ajax'tan ayrılması halinde teklif yapılacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta ciddi bir kriz yaşandı. Takımın tecrübeli yıldızı ayrılma isteğini yönetime iletti ve tüm gemileri yaktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Gemileri yaktı: Kolaylık sağlayın, gideyim

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, nokta atışı hamlelerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Gemileri yaktı: Kolaylık sağlayın, gideyim

DJIKU'NUN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Alexander Djiku ile görüşmelere başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Gemileri yaktı: Kolaylık sağlayın, gideyim

İstanbul'a gelen Djiku'nun ağabeyi ve menajeri hem sarı-lacivertli ekip, hem Kartal ile masaya oturup isteklerini iletecekti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Gemileri yaktı: Kolaylık sağlayın, gideyim

Başarılı futbolcunun talebinin 3 yıllık sözleşme ve yıllık 1.7 milyon Euro maaş olduğu öne sürülmüştü.

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