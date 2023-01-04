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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 14:32

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, performansı beğenilmeyen 5 isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş ayrıca, milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, performansı beğenilmeyen 5 isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş ayrıca, milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Adana Demirspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...

Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyemiyor. 15 maç sonunda 26 puanı bulunan Kartal, zirvenin uzağında kaldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...

HASAN ALİ SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol bek için gündeme sürpriz bir isim geldi. beIN Sports'un haberine göre, transfer listesinde Hasan Ali Kaldırım'ın da ismi yer alıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giydi. 33 yaşındaki sol bek oyuncusu bu 6 karşılaşmada gol ve asist katkısı veremedi. Tecrübeli oyuncu UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ise 5 karşılaşmada görev aldı. Oynanan bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

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