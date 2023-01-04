Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, performansı beğenilmeyen 5 isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş ayrıca, milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte haberin tüm ayrıntıları...