Giriş Tarihi: 04.01.2023 14:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
14:32
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, performansı beğenilmeyen 5 isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş ayrıca, milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte haberin tüm ayrıntıları...