Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD’ye gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezona iddialı bir kadroya girmek isteyen Beşiktaş, transfer için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Renato Sanches'i gündemine alan siyah-beyazlılarda flaş bir Ricardo Quaresma gelişmesi yaşanmıştı. Taraftarların gönlünde taht kuran Q7, geri dönmek için Beşiktaş yönetimine haber yollamıştı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanacak. İşte tüm detaylar...