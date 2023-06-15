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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD'ye gidiyor...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD'ye gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezona iddialı bir kadroya girmek isteyen Beşiktaş, transfer için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Renato Sanches'i gündemine alan siyah-beyazlılarda flaş bir Ricardo Quaresma gelişmesi yaşanmıştı. Taraftarların gönlünde taht kuran Q7, geri dönmek için Beşiktaş yönetimine haber yollamıştı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanacak. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD’ye gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezona iddialı bir kadroya girmek isteyen Beşiktaş, transfer için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Renato Sanches'i gündemine alan siyah-beyazlılarda flaş bir Ricardo Quaresma gelişmesi yaşanmıştı. Taraftarların gönlünde taht kuran Q7, geri dönmek için Beşiktaş yönetimine haber yollamıştı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD’ye gidiyor...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer için dört koldan atağa kalkmış durumda.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD’ye gidiyor...

Birkaç nokta transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların en önem verdiği bölgelerden biri orta sahaydı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD’ye gidiyor...

Transferde savunmadan hücum hattına kadar birçok bölge için girişimlerde bulunan yönetim, son olarak dünyaca ünlü bir yıldız konusunda çalışma başlatmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık! ABD’ye gidiyor...

RENATO SANCHES'E TEKLİF YAPILDI

O isim, Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'in Portekizli orta sahası Renato Sanches'ti...

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