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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 4 bomba birden! Anlaşma tamam, resmi açıklama bekleniyor...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 13:14

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 4 bomba birden! Anlaşma tamam, resmi açıklama bekleniyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Savunmaya, orta sahaya ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, dört koldan transferleri bitirmek için uğraşıyor. Savunmada yaşanan eksiklikler, Josef'in sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi sonrası Beşiktaş, 4 oyuncunun transferini bitirme noktasına geldi. Siyah-beyazlıların resmi açıklama yapması bekleniyor. İşte yaşananlar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 4 bomba birden! Anlaşma tamam, resmi açıklama bekleniyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Savunmaya, orta sahaya ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, dört koldan transferleri bitirmek için uğraşıyor. Savunmada yaşanan eksiklikler, Josef'in sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi sonrası Beşiktaş, 4 oyuncunun transferini bitirme noktasına geldi. Siyah-beyazlıların resmi açıklama yapması bekleniyor. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 4 bomba birden! Anlaşma tamam, resmi açıklama bekleniyor...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş, bir yandan da dört koldan transferleri bitirmek için uğraşıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 4 bomba birden! Anlaşma tamam, resmi açıklama bekleniyor...

Josef'in sakatlığı, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi ve savunmada yapılan kritik hatalar sonrası transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 4 bomba birden! Anlaşma tamam, resmi açıklama bekleniyor...

Siyah-beyazlılar, gündeminde yer alan 4 futbolcunun transferinde büyük yol kat etti ve resmi imzalar beklenmeye başlandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 4 bomba birden! Anlaşma tamam, resmi açıklama bekleniyor...

MMAEE GEMİLERİ YAKTI

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Samy Mmaee, gemileri yakmış durumda. Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini ileten Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti.

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