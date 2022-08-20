Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Savunmaya, orta sahaya ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, dört koldan transferleri bitirmek için uğraşıyor. Savunmada yaşanan eksiklikler, Josef'in sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi sonrası Beşiktaş, 4 oyuncunun transferini bitirme noktasına geldi. Siyah-beyazlıların resmi açıklama yapması bekleniyor. İşte yaşananlar...