Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş'a haber gönderdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlardan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen siyah beyazlı ekip; Emrecan Bulut, Andre Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna kattığı resmen açıklarken, flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Kartal, ligde dengeleri değiştirecek bir transfere imz atmaya hazırlanırken, kısa bir süre içerisinde yıldız ismin açıklanması bekleniyor. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...