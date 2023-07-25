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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş'a haber gönderdi...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş'a haber gönderdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlardan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen siyah beyazlı ekip; Emrecan Bulut, Andre Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna kattığı resmen açıklarken, flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Kartal, ligde dengeleri değiştirecek bir transfere imz atmaya hazırlanırken, kısa bir süre içerisinde yıldız ismin açıklanması bekleniyor. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş’a haber gönderdi...

Son dakika Beşktaş transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni dönem çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş’a haber gönderdi...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala heyecan günden güne artıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş’a haber gönderdi...

Takımlar yeni dönem kapsamında iddialı kadrolar kurmak ve şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isterken, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş’a haber gönderdi...

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarının ilk etabını Almanya'nın Grassu kentinde tamamlarken, bir yandan da UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Tirana maçı hazırlıklarını sürdüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bomba transferde son viraj! Yıldız isim Beşiktaş’a haber gönderdi...

3 TRANSFER BİTTİ

Yeni dönemde Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek Kartal, transferde vites yükseltti.

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