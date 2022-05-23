Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
12:32
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton'dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...
Everton ile sözleşmesi sona eren milli forvet Cenk Tosun, transfere dair kararını verdi. 4.5 yıllık Everton macerası sona eren milli futbolcu, takımdan ayrıldığını açıkladı ve bir veda mesajı yayınladı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, yeni takımını belirledi. Beşiktaş'tan istediği maaş ile siyah-beyazlıların önerdiği miktar arasında ciddi fark olan milli futbolcu yeni adresini belirledi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...