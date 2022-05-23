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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton'dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:32

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton'dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...

Everton ile sözleşmesi sona eren milli forvet Cenk Tosun, transfere dair kararını verdi. 4.5 yıllık Everton macerası sona eren milli futbolcu, takımdan ayrıldığını açıkladı ve bir veda mesajı yayınladı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, yeni takımını belirledi. Beşiktaş'tan istediği maaş ile siyah-beyazlıların önerdiği miktar arasında ciddi fark olan milli futbolcu yeni adresini belirledi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton’dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...

Everton ile sözleşmesi sona eren milli forvet Cenk Tosun, transfere dair kararını verdi. 4.5 yıllık Everton macerası sona eren milli futbolcu, takımdan ayrıldığını açıkladı ve bir veda mesajı yayınladı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, yeni takımını belirledi. Beşiktaş'tan istediği yıllık ücret dudak uçuklatan milli futbolcu yeni adresini belirledi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton’dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...

Beşiktaş'tan 2018 yılı Ocak ayında Everton'a transfer olan ve 4.5 yıl Premier Lig ekibinin formasını giyen milli forvet Cenk Tosun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton’dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cenk Tosun, herkese teşekkür etti ve Everton'da oynamaktan gurur duyduğunu belirtti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton’dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...

Milli futbolcu veda mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili Everton Ailesi, Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton’dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...

Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

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