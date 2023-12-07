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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig'e getiriyor! Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:17

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig'e getiriyor! Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için harekete geçen yeni yönetim, Fransa'ya adeta çıkarma yaptı. Başkan Hasan Arat, transfer listesindeki oyuncularla görüşmek adına kesenin ağzını açtı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız oyuncular...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig’e getiriyor! Beşiktaş’ın transfer listesi belli oldu

Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta son hazırlıklar devam ediyor. Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig’e getiriyor! Beşiktaş’ın transfer listesi belli oldu

Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig’e getiriyor! Beşiktaş’ın transfer listesi belli oldu

Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig’e getiriyor! Beşiktaş’ın transfer listesi belli oldu

Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig’e getiriyor! Beşiktaş’ın transfer listesi belli oldu

Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.

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