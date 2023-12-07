Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
15:17
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hasan Arat yıldızları Süper Lig'e getiriyor! Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için harekete geçen yeni yönetim, Fransa'ya adeta çıkarma yaptı. Başkan Hasan Arat, transfer listesindeki oyuncularla görüşmek adına kesenin ağzını açtı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız oyuncular...