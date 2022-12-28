Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Valentin Rosier konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız sağ bek için 2 Serie A ekibinden gelen teklif, Siyah-Beyazlı yönetimin kafasını karıştırdı. Bu arada Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Caner Erkin için de son karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...