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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi
Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Valentin Rosier konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız sağ bek için 2 Serie A ekibinden gelen teklif, Siyah-Beyazlı yönetimin kafasını karıştırdı. Bu arada Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Caner Erkin için de son karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Valentin Rosier konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız sağ bek için 2 Serie A ekibinden gelen teklif, Siyah-Beyazlı yönetimin kafasını karıştırdı. Bu arada Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Caner Erkin için de son karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi

Ara transfer için geri sayıma geçilirken Beşiktaş'ta gündemi Valentin Rosier meşgul ediyor...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi

Teknik direktör Şenol Güneş, kampta Tayfur Bingöl'ün gerisine düşen 26 yaşındaki sağ bekin performansını yukarı çıkarmak için oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi

Fransız yıldız, Gaziantep maçında kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve 90 dakika sahanın iyilerinden biri olarak dikkat çekti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Rosier depremi! Şenol Güneş ne yapacak? Caner Erkin için karar verildi

Şenol Güneş, oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak Avrupa kulüpleri Rosier'in peşini bırakmıyor.

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