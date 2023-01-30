Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Aboubakar sonrası stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Transferde adı geçen Süper Lig'in yıldızı tercihini Beşiktaş'tan yana kullanırken, transfer artık an meselesi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...