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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...
Giriş Tarihi: 30.01.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 08:45

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Aboubakar sonrası stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Transferde adı geçen Süper Lig'in yıldızı tercihini Beşiktaş'tan yana kullanırken, transfer artık an meselesi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Beşiktaş’ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Aboubakar sonrası stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Transferde adı geçen Süper Lig'in yıldızı tercihini Beşiktaş'tan yana kullanırken, transfer artık an meselesi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Beşiktaş’ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, transferin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Beşiktaş’ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...

KANAT KONTENJANA TAKILMAYACAK!

Forvet bölgesine Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, kanada takviye yaparak takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, kontenjan sorunu nedeniyle bu bölge için 21 yaş altı oyunculara yöneldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Beşiktaş’ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...

Avrupa'da arayışlarını sürdüren yöneticiler, belirlenen isimleri teknik direktör Şenol Güneş'e sunacak ve bir seçim yapmasını isteyecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Beşiktaş’ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...

STOPER TRANSFERİNE TAYYİP TALHA FRENİ

Devre arası transfer döneminde sağ stoper için uzun süredir birçok oyuncuyla görüşme yapan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un başarılı performansı nedeniyle frene basıldı.

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