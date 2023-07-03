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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool'dan Beşiktaş'a...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool'dan Beşiktaş'a...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Nathan Redmond'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydeden Beşiktaş, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, Liverpool'un yıldızını İstanbul'a getirecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool’dan Beşiktaş’a...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Nathan Redmond'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydeden Beşiktaş, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, Liverpool'un yıldızını İstanbul'a getirecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool’dan Beşiktaş’a...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool’dan Beşiktaş’a...

HALİL İÇİN TAVIR NET

Bir süredir transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Halil Dervişoğlu için siyah-beyazlı ekip, ekonomik şartların uyması halinde somut adım atmayı planlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool’dan Beşiktaş’a...

Brentford'un talep ettiği 2.5 milyon Euro civarı bonservis bedelini gerçekçi bulmayan Beşiktaş, cüzi bir bonservis ve yüzde 50 sonraki satıştan pay teklifinde değişiklik yapmamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool’dan Beşiktaş’a...

Kartal, prensipte anlaştığı 23 yaşındaki santrfor için şu ana dek 500 bin Euro'nun üzerine çıkmamıştı.

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