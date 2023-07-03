Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde büyük bomba patlıyor! Liverpool’dan Beşiktaş’a...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Nathan Redmond'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydeden Beşiktaş, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, Liverpool'un yıldızını İstanbul'a getirecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...