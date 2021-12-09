Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkacak. Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın, bu sezon 15 haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde de 0 çekmişti. Tecrübeli teknik adam, Giresunspor maçında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası istifa sinyali vermiş ancak yönetimle yapılan toplantı sonrası 'yola devam' kararı alınmıştı. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday belirledi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...