Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti! Yerine 4 aday var...
Giriş Tarihi: 09.12.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 13:07

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti! Yerine 4 aday var...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkacak. Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın, bu sezon 15 haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde de 0 çekmişti. Tecrübeli teknik adam, Giresunspor maçında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası istifa sinyali vermiş ancak yönetimle yapılan toplantı sonrası 'yola devam' kararı alınmıştı. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın yerine 4 aday belirledi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti! Yerine 4 aday var...

Son dakika haberi... Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Beşiktaş'ta hoca olarak görev aldığı ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Sergen Yalçın, görevinden istifa etti.

SERGEN YALÇIN SON KEZ ANTRENMANA ÇIKACAK

Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkacak. (Ogün Şahinoğlu)

Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti! Yerine 4 aday var...

BEŞİKTAŞ, SERGEN YALÇIN'A VEDA ETTİ

29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın 'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti! Yerine 4 aday var...

SERGEN YALÇIN VEDA KONUŞMASI YAPTI

Sergen Yalçın antrenman sahasında takıma bir veda konuşması gerçekleştirdi ve ardından sahadan ayrıldı. Ahmet Nur Çebi de Yalçın'ın istifasını kabul etti. Takımı Kayserispor maçına U19 teknik direktörü Önder Karaveli hazırlayacak.

İLK SEZONUNDA 7. SIRADA ALDI, İLK 3'E SOKTU

Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın 2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı'yı gönderen Beşiktaş'ın başına geçmişti.

Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti! Yerine 4 aday var...

29 Ocak 2020'de takıma imzayı atan deneyimli teknik adam, 2019-2020 sezonunda 7. sıradayken devraldığı Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesini sağlamış ve Şampiyonlar Ligi elemelerine taşımıştı.

Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti! Yerine 4 aday var...

YILDIZ TRANSFERLER FAYDA GETİRMEDİ

Yeni sezona yeni transferlerle başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendikten sonra tamamen lige konsantre olmuş ve 2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlamıştı.

SON DAKİKA