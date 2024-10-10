Giriş Tarihi: 10.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
13:18
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden zorlu bir fikstüre giriyor. Öte yandan siyah beyazlı ekip ara transfer dönemi için de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Fransız yıldız için yeniden harekete geçeceği bildirildi. İşte Beşiktaş transfer haberinin ayrıntıları...