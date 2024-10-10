SON DAKİKA: Beşiktaş’ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...

Beşiktaş'ta üretken kanat oyuncusu eksikliği son maçlarda daha da hissedilirken siyah beyazlı kulüp bu eksiklik için ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde mutlaka bir kanat oyuncusunu katmak isteyen Kara Kartal daha önce de gündemine aldığı Fransız futbolcu için teklif götürme hazırlığında. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar...