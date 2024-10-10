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Haberler Galeri SON DAKİKA: Beşiktaş'ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...
Giriş Tarihi: 10.10.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:18

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden zorlu bir fikstüre giriyor. Öte yandan siyah beyazlı ekip ara transfer dönemi için de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Fransız yıldız için yeniden harekete geçeceği bildirildi. İşte Beşiktaş transfer haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...

Beşiktaş'ta üretken kanat oyuncusu eksikliği son maçlarda daha da hissedilirken siyah beyazlı kulüp bu eksiklik için ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde mutlaka bir kanat oyuncusunu katmak isteyen Kara Kartal daha önce de gündemine aldığı Fransız futbolcu için teklif götürme hazırlığında. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar...

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı milli aradan sonra sıradaki milli araya kadar yoğun bir tempo bekliyor.

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...

20 Ekim'de Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, 24 Ekim'de ise Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...

Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü ise derbide Galatasaray'a konuk olacak. Sonrasında 2 Kasım'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Tüpraş Stadyumu'nda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, serinin son maçında ise ligde Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta transfer harekatı! Devre arası Fransız yıldıza teklif yapılacak...

Beşiktaş'ın yaklaşık 1 aylık süreçte çıkacağı 6 maç hem ligdeki hem de Avrupa Ligi'ndeki geleceği noktasında büyük önem taşıyor.

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