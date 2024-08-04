Giriş Tarihi: 04.08.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
02:31
SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'salıncak' paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat'tan olay sözler...
Son dakika haberleri... 2024 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. Beşiktaş cephesi, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'ın yaptığı salıncak paylaşımına yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Hasan Arat, maçın ardından konuyla ilgili çarpıcı açıklama yaparak yapılan paylaşımı hatırlattı ve sert sözlerle eleştirdi. İşte geceye damga vuran o sözler ve o salıncak paylaşımının hikayesi...