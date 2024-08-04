SON DAKİKA! Beşiktaş’tan Galatasaray’a ’salıncak’ paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat’tan olay sözler...

BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON

Siyah-beyazlı takım, TFF Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü. 2006'daki ilk Süper Kupa organizasyonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'da ise Antalyaspor'u penaltılarla geçerek zafere ulaştı. Beşiktaş, son organizasyondaki Galatasaray galibiyetiyle üçüncü kez kupanın sahibi oldu.