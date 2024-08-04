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Haberler Galeri SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'salıncak' paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat'tan olay sözler...
Giriş Tarihi: 04.08.2024 01:39 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 02:31

SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'salıncak' paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat'tan olay sözler...

Son dakika haberleri... 2024 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. Beşiktaş cephesi, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'ın yaptığı salıncak paylaşımına yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Hasan Arat, maçın ardından konuyla ilgili çarpıcı açıklama yaparak yapılan paylaşımı hatırlattı ve sert sözlerle eleştirdi. İşte geceye damga vuran o sözler ve o salıncak paylaşımının hikayesi...

SON DAKİKA! Beşiktaş’tan Galatasaray’a ’salıncak’ paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat’tan olay sözler...

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA! Beşiktaş’tan Galatasaray’a ’salıncak’ paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat’tan olay sözler...

BEŞİKTAŞ'TAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakayı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 galip tamamladı. Bu sonuçla Beşiktaş, 18. Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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SON DAKİKA! Beşiktaş’tan Galatasaray’a ’salıncak’ paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat’tan olay sözler...

BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON

Siyah-beyazlı takım, TFF Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü. 2006'daki ilk Süper Kupa organizasyonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'da ise Antalyaspor'u penaltılarla geçerek zafere ulaştı. Beşiktaş, son organizasyondaki Galatasaray galibiyetiyle üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

SON DAKİKA! Beşiktaş’tan Galatasaray’a ’salıncak’ paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat’tan olay sözler...

IMMOBILE İLK GOLÜYLE TARİHE GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Ciro Immobile, 21'inci saniyede attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, Süper Kupa'nın en erken golünü kaydetti.

SON DAKİKA! Beşiktaş’tan Galatasaray’a ’salıncak’ paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat’tan olay sözler...

BEŞİKTAŞ'TAN SALINCAK PAYLAŞIMINA BÜYÜP TEPKİ

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş, geçen sezonki derbinin ardından sarı-kırmızılıların "Salıncak" paylaşımına bir kez daha tepki gösterdi.

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