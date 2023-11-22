Giriş Tarihi: 22.11.2023 08:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
08:36
Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...
Son dakika haberi: 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bu gece oynanan maçta Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Gergin ve olaylı maçta yaşananlar geceye damga vururken, Arjantin deplasmanda Brezilya'yı Otamendi'nin tek golüyle mağlup etti. Maçta taraftar ve polisler birbirine girerken, Brezilyalı ve Arjantinli oyuncular da sahada gerginlik yaşadı. İşte gündem o görüntüler...