BREZİLYA TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Maçın geri kalan kısmında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Brezilya bu mağlubiyetin ardından tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası Elemeleri'nde kendi evinde mağlup oldu.