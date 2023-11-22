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Haberler Galeri Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 08:36

Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...

Son dakika haberi: 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bu gece oynanan maçta Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Gergin ve olaylı maçta yaşananlar geceye damga vururken, Arjantin deplasmanda Brezilya'yı Otamendi'nin tek golüyle mağlup etti. Maçta taraftar ve polisler birbirine girerken, Brezilyalı ve Arjantinli oyuncular da sahada gerginlik yaşadı. İşte gündem o görüntüler...

Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...

2026 Güney Amerika Dünya Kupası Eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Bu gece oynanan maçta grubun iki güçlü takımı Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...

Gergin oynanan maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarıda sert bir oyun oynayan Brezilya'da Jesus, Raphinha ve Carlos Augusto sarı kart gördü. Brezilya'da Joelinton ise 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...

OTAMENDİ GALİBİYET GOLÜNÜ GETİRDİ

İkinci yarıda da tempolu geçen maçın 61. dakikasında Arjantin, kornerden gelen topa müthiş bir kafa vuran Otamendi takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...

BREZİLYA TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Maçın geri kalan kısmında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Brezilya bu mağlubiyetin ardından tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası Elemeleri'nde kendi evinde mağlup oldu.

Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...

BREZİLYA POLİSİ ARJANTİN TARAFTARLARINA COPLA SALDIRDI

Brezilya polisinin tribünlerde çıkan gerginlik sonrası aile ve çocuk demeden Arjantin taraftarına coplarla saldırması büyük tartışma konusu oldu.

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