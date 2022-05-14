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Haberler Galeri Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…
Giriş Tarihi: 14.05.2022 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 23:02

Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…

Son dakika haberleri… Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının ardından ligin bitimine 1 hafta kala küme düşen tüm takımlar belli oldu. Bir dönem Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor, son yıllarda yaşadığı düşüşü durduramadı ve 2. Lig'e kadar geriledi. Bursaspor'un yanı sıra Kocaelispor, Menemenspor ve Balıkesirspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesinin ardından iki takım futbolcuları da dehşeti yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…

Son dakika haberleri… 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Süper Lig'e yükselen iki takımın belli olmasının ardından küme düşen 4 takım da bu hafta belli oldu.

Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden, tarihinde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Bursaspor, bir alt lige daha düştü.

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Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…

Öte yandan yoğun taraftar kitlesiyle adından söz ettiren Kocaelispor da, küme düşen takımlar arasında yer aldı.

Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…

Bursaspor ve Kocaelispor'un yanı sıra Menemenspor ve Balıkesirspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…

TAŞ VE DOLAR FIRLATTILAR

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, ligin 37. haftasında bugün Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti.

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