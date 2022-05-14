Giriş Tarihi: 14.05.2022 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 23:02

Son dakika: Bursaspor ve Kocaelispor küme düştü, dehşeti yaşadılar! Maçların ardından korkunç anlar…

Son dakika haberleri… Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının ardından ligin bitimine 1 hafta kala küme düşen tüm takımlar belli oldu. Bir dönem Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor, son yıllarda yaşadığı düşüşü durduramadı ve 2. Lig'e kadar geriledi. Bursaspor'un yanı sıra Kocaelispor, Menemenspor ve Balıkesirspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesinin ardından iki takım futbolcuları da dehşeti yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…