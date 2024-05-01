Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
10:13
SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”
Son dakika haberleri… Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü genel kurul kararı alarak TFF'de seçim yapılacağını açıklamıştı. Seçim kararının açıklanmasının ardından Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki imza kampanyasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başını çektiği 8 kulüp yönetimi, seçimlerin haziran başında yapılmasını istiyordu. Bu sırada genel kurulu hazirana çekebilmek adına gereken 130 imzaya dün itibarıyla ulaşılamazken, kulüplere yapılan tehdit de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…