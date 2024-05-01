SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

"Ülkede en çok neye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğe. Tam şampiyonaya giderken bir genel kurul, bu ekibin motivasyonunu, başarısını bozar. Sorumlular değişecek. Bir takım şeyler uğruna siz ne yapmak istiyorsunuz? Türk Milli Takımı hepimizin. Herkesin aynı anda mutlu olduğu başka bir şey yok."