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Haberler Galeri SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:13

SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

Son dakika haberleri… Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü genel kurul kararı alarak TFF'de seçim yapılacağını açıklamıştı. Seçim kararının açıklanmasının ardından Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki imza kampanyasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başını çektiği 8 kulüp yönetimi, seçimlerin haziran başında yapılmasını istiyordu. Bu sırada genel kurulu hazirana çekebilmek adına gereken 130 imzaya dün itibarıyla ulaşılamazken, kulüplere yapılan tehdit de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

Son dakika haberleri… Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü genel kurul kararı alarak TFF'de seçim yapılacağını açıklamıştı.

SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

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SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

"Ülkede en çok neye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğe. Tam şampiyonaya giderken bir genel kurul, bu ekibin motivasyonunu, başarısını bozar. Sorumlular değişecek. Bir takım şeyler uğruna siz ne yapmak istiyorsunuz? Türk Milli Takımı hepimizin. Herkesin aynı anda mutlu olduğu başka bir şey yok."

SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

"Milli Takım'ın başarısında herkes omuz omuza veriyor. Bizim olmazsa olmazımız Milli Takım'ın başarılı olmasıdır. Ben böyle zorlamalar olduğunda onların niyetinden şüphe duyarım. Biz seçimli genel kurul kararı aldık mı aldık. Sizin niyetiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek."

SON DAKİKA: Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

"Kurullar diyorlar, MHK diyorlar, her şeyi diyorlar… Ama kurullar seçimle gelmiyor, onlar bağımsız. Federasyon değişse bile istifa etmedikleri sürece 4 yıl görevde kalabilirler. Bu da olayın ne kadar saptırıldığının ispatı."

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