Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
14:14
SON DAKİKA: Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, milli ara döneminde transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılı takım son olarak yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya göndermişti. Gündeme gelen son transfer iddiası ise geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük emeği geçen bir yıldız için geldi. İşte ada yolcusu o isim ve transfer haberine dair tüm detaylar.