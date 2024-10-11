Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:14

SON DAKİKA: Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, milli ara döneminde transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılı takım son olarak yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya göndermişti. Gündeme gelen son transfer iddiası ise geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük emeği geçen bir yıldız için geldi. İşte ada yolcusu o isim ve transfer haberine dair tüm detaylar.

SON DAKİKA: Cimbom’un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut isimlerin de akıbeti merak konusu. Öyle ki, son dönemde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, ortaya bir yıldızın daha yolcu olduğu iddiası atıldı. Cimbom son olarak, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya göndermişti. Sıradaki isim ise takımın genç yıldızlarından oldu. İşte çok konuşulacak transfer haberine ilişkin ayrıntılar...

SON DAKİKA: Cimbom’un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Cimbom’un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Sarı-kırmızılılar, maçın 28. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

SON DAKİKA: Cimbom’un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

SON DAKİKA: Cimbom’un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Bu sonuçla birlikte milli araya lider giren Galatasaray ayrıca yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.

SON DAKİKA