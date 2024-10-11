SON DAKİKA: Cimbom’un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut isimlerin de akıbeti merak konusu. Öyle ki, son dönemde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, ortaya bir yıldızın daha yolcu olduğu iddiası atıldı. Cimbom son olarak, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya göndermişti. Sıradaki isim ise takımın genç yıldızlarından oldu. İşte çok konuşulacak transfer haberine ilişkin ayrıntılar...