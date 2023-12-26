Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı

Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da büyük bir düşüş yaşamıştı. Transfer olduğu Al-Nassr'da tekrardan kendisini bulan 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2023 yılının bitmesine günler kala El-İttihad karşısında attığı golle adını tekrardan dünya futbol tarihine altın harflerle kazıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...