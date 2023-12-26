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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 23:19

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı

Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da büyük bir düşüş yaşamıştı. Transfer olduğu Al-Nassr'da tekrardan kendisini bulan 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2023 yılının bitmesine günler kala El-İttihad karşısında attığı golle adını tekrardan dünya futbol tarihine altın harflerle kazıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı

Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da büyük bir düşüş yaşamıştı. Transfer olduğu Al-Nassr'da tekrardan kendisini bulan 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2023 yılının bitmesine günler kala El-İttihad karşısında attığı golle adını tekrardan dünya futbol tarihine altın harflerle kazıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı

Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak görülen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezonlarda büyük bir düşüş yakalamıştı.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı

Juventus'tan eski takımı Manchester United'ın yolunu tutan Portekizli yıldız, burada Eri ten Hag ile yaşadığı problemlerden dolayı yedek kulübesine mahkum kalmıştı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı

2023'ün ilk gününde sürpriz bir karara imza atan dünya yıldızı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a imza atmıştı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo tarihi bir rekor kırdı! Yaş onun için sadece bir sayı

Bedelsiz olarak Suudi ekibine katılan Ronaldo'nun hem takımında oynadığı futbolla hem de Portekiz Milli Takımı'ndaki performansında gözle görülür bir yükseliş görünüyor.

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