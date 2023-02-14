Son dakika deprem haberleri: Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş durumda. Arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, depremden etkilenen 10 ildeki depremzedelere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyükleri de asrın felaketinden bir hayli etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor'a olan desteklerini transferle gösterecek ve yıldız isimleri kadrolarına katarak kulüplere destek verecek. İşte tüm ayrıntılar...