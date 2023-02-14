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Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor'a 'transfer' desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:51

Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor'a 'transfer' desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...

Son dakika deprem haberleri: Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş durumda. Arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, depremden etkilenen 10 ildeki depremzedelere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyükleri de asrın felaketinden bir hayli etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor'a olan desteklerini transferle gösterecek ve yıldız isimleri kadrolarına katarak kulüplere destek verecek. İşte tüm ayrıntılar...

BERKAY TURAN
Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor’a ’transfer’ desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...

Son dakika deprem haberleri: Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş durumda. Arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, depremden etkilenen 10 ildeki depremzedelere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyükleri de asrın felaketinden bir hayli etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor'a olan desteklerini transferle gösterecek ve yıldız isimleri kadrolarına katarak kulüplere destek verecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor’a ’transfer’ desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...

4 büyükler başta olmak üzere tüm kulüpler, Gaziantep FK ve Hatayspor'a destek için oyuncularına 6 aylık teklifte bulunacak.

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Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor’a ’transfer’ desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...

Her iki kulübün de yabancı oyuncularının başka takımlarda oynayabilmeleri adına yabancı kuralında esneme yapılırken sahada 9 futbolcunun biri Gaziantep ve Hatay'dan gelmek kaydı ile oynamasına izin verilmişti.

Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor’a ’transfer’ desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...

BONSERVİS DE ÖDENECEK

Kulüpler bu oyuncuların 6 aylık maaşlarını ödeyip futbol hayatlarına devam etmelerini sağlayacak ve ayrıca iki kulübe de destek için bonservis bedeli de ödenecek.

Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor’a ’transfer’ desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...

Türk oyuncular için de aynı girişimlerin olacağı ve iki kulübün de gelecek sezon en güçlü şekilde dönmeleri için herkesin elini taşın altına koyacağı öğrenildi.

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