Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
07:35
SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul'da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbide bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın yakından takip edeceği bu derbiyi aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapan scout ekipleri de stattaki yerini alacak. İşte derbide izlenecek oyuncular ve ilgilenen kulüpler...