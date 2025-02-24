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Haberler Galeri SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul'da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:35

SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul'da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbide bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın yakından takip edeceği bu derbiyi aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapan scout ekipleri de stattaki yerini alacak. İşte derbide izlenecek oyuncular ve ilgilenen kulüpler...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul’da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul’da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...

Şampiyonluk yarışında avantajlı olan Cimbom, bu maçı da kazanarak puan farkını 9'a çıkarmak ve yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

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SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul’da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...

Diğer yandan ilk maçı Kadıköy'de 3-1 kaybeden Fenerbahçe ve Mourinho, Galatasaray'ı yenerek puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk yarışını bir adım daha ileriye taşımanın hedefinde.

SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul’da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...

İKİ TAKIMIN FORVETLERİ ÇOK FORMDA

Derinde gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin forvetlerinin üzerinde olacak. Osimhen Aslan, En-Nesyri ve Dzeko Kanarya'nın gol ayakları. İşte o rakamlar:

SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul’da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...

En-Nesyri son haftalarda uçuşa geçti. Avrupa, lig, kupa fark etmiyor, atıyor. 36 resmi maçta 24 golü var. Ligde 22 karşılaşmada 15 gol attı. Forma giydiği son 8 lig maçında 12 gol kaydederken, 5'inde duble yaptı.

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