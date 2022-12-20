Giriş Tarihi: 20.12.2022 07:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
07:41
Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! "Messi ve Mbappe yaptıklarıyla..."
Arjantin, Lionel Messi önderliğinde 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. Futbolcular Doha'da kupayı kaldırırken, Arjantin halkı ise başkent Buenos Aires'te milyonlarca kişinin katıldığı kutlamalarla zafer coşkusu yaşadı. Kendilerinden geçen taraftarlar kıyafetleri ile havuzlara atladı. SABAH Spor yorumcuları Ali Gültiken, Ömer Üründül, İskender Günen ve Gürcan Bilgiç de tarihe geçen finalle ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...