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Haberler Galeri Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! "Messi ve Mbappe yaptıklarıyla..."
Giriş Tarihi: 20.12.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 07:41

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! "Messi ve Mbappe yaptıklarıyla..."

Arjantin, Lionel Messi önderliğinde 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. Futbolcular Doha'da kupayı kaldırırken, Arjantin halkı ise başkent Buenos Aires'te milyonlarca kişinin katıldığı kutlamalarla zafer coşkusu yaşadı. Kendilerinden geçen taraftarlar kıyafetleri ile havuzlara atladı. SABAH Spor yorumcuları Ali Gültiken, Ömer Üründül, İskender Günen ve Gürcan Bilgiç de tarihe geçen finalle ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! Messi ve Mbappe yaptıklarıyla...

Arjantin, Lionel Messi önderliğinde 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. Futbolcular Doha'da kupayı kaldırırken, Arjantin halkı ise başkent Buenos Aires'te milyonlarca kişinin katıldığı kutlamalarla zafer coşkusu yaşadı. Kendilerinden geçen taraftarlar kıyafetleri ile havuzlara atladı. SABAH Spor yorumcuları Ali Gültiken, Ömer Üründül, İskender Günen ve Gürcan Bilgiç de tarihe geçen finalle ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! Messi ve Mbappe yaptıklarıyla...

Messi ve arkadaşlarının tarihi başarısı ile birlikte Arjantin de hasret kaldığı kupaya Katar'da kavuştu. 3. kez bu başarıya ulaşıp formasına üçüncü yıldızı ekleme hakkı da alan Tangocular, Doha'da kupayı kaldırırken halk ise başkent
Buenos Aires'te milyonlarca kişinin katıldığı kutlamalarla zafer coşkusu yaşadı.

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Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! Messi ve Mbappe yaptıklarıyla...

Şehirdeki havuzlara insanlar kıyafetleri ile atladı. Başta Fransa'daki Paris Büyükelçiliği olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Arjantinliler de sokaklarda kutlamalar yaptı. Kafile dün gece saatlerinde Arjantin'e inerken kupa da tezahüratlarla karşılandı.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! Messi ve Mbappe yaptıklarıyla...

NAPOLİ'DE MARADONA KUTLAMASI

Napoli taraftarı, efsane oyuncuları Maradona'nın şehirde bulunan dev grafitisi önünde kutlama yaptı. Arjantin- Fransa maçı sonrasında buraya akın eden taraftarlar Maradona ve Arjantin lehine tezahüratlarda bulundu.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! Messi ve Mbappe yaptıklarıyla...

ALTIN 11'DE 6 ARJANTİNLİ VAR

Tarihin en çekişmeli finallerinden biri yaşanırken Arjantin kupayı kaldıran ülke oldu. Turnuvanın en iyi 11'inde de Tangocular'ın damgası vardı. Kaleci Martinez'in yanı sıra Otamendi, De Paul, Fernandez, Alvarez ve Messi altın 11'de yer buldu. 6 Arjantinli'nin yanı sıra Fransa; Hernandez ve Mbappe ile temsil edilirken turnuvanın sürpriz ekibi Fas'tan da Hakimi ve Amrabat takıma girdi. Hırvatistan'dan ise Gvardiol en iyiler arasında yer aldı.

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