Son dakika Dünya Kupası haberleri: Tarihi Dünya Kupası finali için çarpıcı yorum! "Messi ve Mbappe yaptıklarıyla..."

ALTIN 11'DE 6 ARJANTİNLİ VAR



Tarihin en çekişmeli finallerinden biri yaşanırken Arjantin kupayı kaldıran ülke oldu. Turnuvanın en iyi 11'inde de Tangocular'ın damgası vardı. Kaleci Martinez'in yanı sıra Otamendi, De Paul, Fernandez, Alvarez ve Messi altın 11'de yer buldu. 6 Arjantinli'nin yanı sıra Fransa; Hernandez ve Mbappe ile temsil edilirken turnuvanın sürpriz ekibi Fas'tan da Hakimi ve Amrabat takıma girdi. Hırvatistan'dan ise Gvardiol en iyiler arasında yer aldı.