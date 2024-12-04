Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:42

SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

Inter'le sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezon "Şampiyonluk" hedefiyle Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, takımı adeta sırtlamaya devam ederken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı sarı lacivertli takım için yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. İşte detaylar…

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre; tecrübeli futbolcu son olarak sarı-lacivertliler için gelen dev teklifi reddetti. İşte çok konuşulacak iddianın ayrıntıları…

SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 14. hafta mücadelesinde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

Ev sahibi Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 41. dakikada David Okereke'nin golüyle eşitliği sağladı.

SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

FENERBAHÇE, 3 GOLLE KAZANDI

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko attı.

SON DAKİKA