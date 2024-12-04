Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
09:42
SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…
Inter'le sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezon "Şampiyonluk" hedefiyle Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, takımı adeta sırtlamaya devam ederken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı sarı lacivertli takım için yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. İşte detaylar…