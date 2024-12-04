SON DAKİKA: Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre; tecrübeli futbolcu son olarak sarı-lacivertliler için gelen dev teklifi reddetti. İşte çok konuşulacak iddianın ayrıntıları…