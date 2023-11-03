Giriş Tarihi: 03.11.2023 23:05
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
23:05
Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha'nın golü öncesi faul var mı?
Son dakika haberi: Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisine devam etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Zaha atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise Omeruo kaydetti. Erman Toroğlu, Galatasaray'ın attığı goller öncesinde yaşanan pozisyonlar hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Hakem kararları doğru muydu? İşte o pozisyonlar ve hakemin kararları...