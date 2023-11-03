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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha'nın golü öncesi faul var mı?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 23:05

Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha'nın golü öncesi faul var mı?

Son dakika haberi: Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisine devam etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Zaha atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise Omeruo kaydetti. Erman Toroğlu, Galatasaray'ın attığı goller öncesinde yaşanan pozisyonlar hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Hakem kararları doğru muydu? İşte o pozisyonlar ve hakemin kararları...

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Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha’nın golü öncesi faul var mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisine devam etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Wilfried Zaha atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise Kenneth Omeruo kaydetti.

Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha’nın golü öncesi faul var mı?

Karşılaşmanın ardından üç puanın sevincini taraftarlarıyla paylaşan Galatasaray'da galibiyet "üçlü"sünü Zaha çektirdi. Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha’nın golü öncesi faul var mı?

Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha’nın golü öncesi faul var mı?

Sarı-kırmızılı takım ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde de moral buldu.

Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha’nın golü öncesi faul var mı?

GALİBİYET SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

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