Son dakika: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha’nın golü öncesi faul var mı?

GALİBİYET SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.