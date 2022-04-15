Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Göksel Gümüşdağ başkanlığında..."

"BU TAYİNLERİ YAPAN KİMLER?"

Peki hepsi tamam da bu tayinleri yapan kimler? İşte orası önemli. Ben öyle bir tayin yaparım ki giden hakem bundan vazife çıkarır. Yıllarca böyle oldu. Özellikle büyük takımlar bu alemi iyi bilirler.