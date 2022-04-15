Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Göksel Gümüşdağ başkanlığında..."
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:15

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Göksel Gümüşdağ başkanlığında..."

Son dakika haberleri... MHK'nin hakem kararı tartışmaları devam ediyor. Hakemleri görevden alma kararını Tahkim Kurulu bozmuş ve bu hakemler görevlerine geri dönmüştü. Peki MHK'de neler yaşanıyor? TFF Başkanı Nihat Özdemir yaşananlar sebebiyle istifa ettiğini açıklamıştı. Erman Toroğlu ise bugünkü köşe yazısında MHK ve hakemler konusunda çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Göksel Gümüşdağ'ı da konu alan Erman Toroğlu'nun o sözleri...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Göksel Gümüşdağ başkanlığında...

MHK'nin 13 hakemi görevden alma ve bu kararın da Tahkim Kurulu'ndan dönmesinin ardından hakemler Türk futbolunda yine gündemde olan konuların başında geliyor.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Göksel Gümüşdağ başkanlığında...

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında hakemler konusunda çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı sert sözlerle eleştiren Erman Toroğlu'nun o sözleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Göksel Gümüşdağ başkanlığında...

"OPERASYON YARIM KALDI %30'U DAHA GİTMELİ!

Bakın sayın okuyucular; hakem işleri gittikçe uzuyor… Hakem işlerini, kamuoyu fazla anlamaz. Ama bu işin içine girenler, ne olduğunu anlarlar. Neye göre; hakem tayinlerine göre…

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Göksel Gümüşdağ başkanlığında...

"BAZI HAKEMLER İÇİ SAHADA İSTENİR, BAZILARI DIŞ SAHADA..."

Bakınız; uğurlu hakemler vardır. Bazı takımlara uğurlu gelirler. Bu uğur neyse onu hiç anlayamadım. Bazı hakemler vardır iç sahada istenirler, bazı hakemleri dış sahada isterler. İç sahada istenen hakemler eyyamdır. Dış sahada istenenler biraz daha dirayetlidir. Her şeye tepki gösterirler, kolay kolay eğilmezler.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Göksel Gümüşdağ başkanlığında...

"BU TAYİNLERİ YAPAN KİMLER?"

Peki hepsi tamam da bu tayinleri yapan kimler? İşte orası önemli. Ben öyle bir tayin yaparım ki giden hakem bundan vazife çıkarır. Yıllarca böyle oldu. Özellikle büyük takımlar bu alemi iyi bilirler.

SON DAKİKA