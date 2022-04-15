Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:15
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
09:15
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Göksel Gümüşdağ başkanlığında..."
Son dakika haberleri... MHK'nin hakem kararı tartışmaları devam ediyor. Hakemleri görevden alma kararını Tahkim Kurulu bozmuş ve bu hakemler görevlerine geri dönmüştü. Peki MHK'de neler yaşanıyor? TFF Başkanı Nihat Özdemir yaşananlar sebebiyle istifa ettiğini açıklamıştı. Erman Toroğlu ise bugünkü köşe yazısında MHK ve hakemler konusunda çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Göksel Gümüşdağ'ı da konu alan Erman Toroğlu'nun o sözleri...