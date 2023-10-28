Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:07
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
11:07
Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan'dan olay ifadeler! "Erden Timur elinde başka belgeler var"
Son dakika haberi: Süper Lig'de 10. haftanın içine girildi ve heyecan tam gaz devam ediyor. Bu sezonda da hakem tartışmaları yaşanırken, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir zirve mücadelesi yaşanıyor. Saha dışında da tartışmaların yaşadığı bu sezon için TFF eski yöneticisi Selim Soydan, SABAH Spor'a çok çarpıcı açıklamalarda ve iddialarda bulundu. Ayrıcan Soydan, Kuntz ve Montella için de dikkat çeken sözler söyledi.