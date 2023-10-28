Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan'dan olay ifadeler! "Erden Timur elinde başka belgeler var"

G.Saray'da Erden Timur önemli iddialarda bulundu. Sizin görüşünüz nedir?

"BUNU YAPAN MHK BAŞKANI, HER ŞEYİ YAPAR"

Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş.

Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun...