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Haberler Galeri Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan'dan olay ifadeler! "Erden Timur elinde başka belgeler var"
Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 11:07

Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan'dan olay ifadeler! "Erden Timur elinde başka belgeler var"

Son dakika haberi: Süper Lig'de 10. haftanın içine girildi ve heyecan tam gaz devam ediyor. Bu sezonda da hakem tartışmaları yaşanırken, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir zirve mücadelesi yaşanıyor. Saha dışında da tartışmaların yaşadığı bu sezon için TFF eski yöneticisi Selim Soydan, SABAH Spor'a çok çarpıcı açıklamalarda ve iddialarda bulundu. Ayrıcan Soydan, Kuntz ve Montella için de dikkat çeken sözler söyledi.

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Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan’dan olay ifadeler! Erden Timur elinde başka belgeler var

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan zirve mücadelesi devam ediyor. Bu sezonda da saha dışında yaşanan tartışmalar gündemde yer buluyor. Hakem tartışmaları, Erden Timur ve Selahattin Baki'nin birbirlerine söyledikleri sözler, ve Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılar gündemde.

Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan’dan olay ifadeler! Erden Timur elinde başka belgeler var

TFF eski yöneticisi olan Selim Soydan, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Çok çarpıcı iddialarda bulunan Soydan, Erden Timur ve Kuntz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla, mutlulukla, gururla, heyecanla, aşkla kutluyoruz. Sizin düşünceleriniz nedir?

Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğu, 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in bizi nasıl ileriye taşıdığını şu günlerde çevre ülkelerde yaşananlara bakarak çok daha iyi anlıyoruz. Allah, Atatürk'ten razı olsun, ne mutlu Türküm diyene. Ayrıca İsrail'in Filistin'e yaptığı katliamın da bir an önce son bulmasını diliyorum.

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Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan’dan olay ifadeler! Erden Timur elinde başka belgeler var

F.Bahçe hem Avrupa'da hem ligde zirvede. Hiçbir maçını kaybetmedi. Sizce üç kupayı da alabilir mi?

"24 ARALIK TARİHİNDE HER ŞEY BELLİ OLUR"

Sevgili Murat, 5 kupa olsa 5'ini de alabilir F.Bahçe. Bunun tek ön şartı var; 24 Aralık'ta Kadıköy'de oynayacağı G.Saray derbisini kazanması. O galibiyet bütün sezonun lokomotifi olur. Ligde açılan puan farkı kapanmaz. Gösterilecek "grandiyöz" duruş, G.Saray'ı darmadağın eder, bunun morali de bütün organizasyonlara yansır. Burada beraberlik, "Yetmez ama evet" dedirtir. Ama yenilgi bütün hesapları altüst eder. Sezonun maçı 24 Aralık'ta..

Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan’dan olay ifadeler! Erden Timur elinde başka belgeler var

G.Saray'da Erden Timur önemli iddialarda bulundu. Sizin görüşünüz nedir?

"BUNU YAPAN MHK BAŞKANI, HER ŞEYİ YAPAR"

Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş.

Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun...

Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan’dan olay ifadeler! Erden Timur elinde başka belgeler var

"TİMUR'UN ELİNDE BAŞKA BİLGİLER DE VAR"

TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş. Anafikir şu: Timur boşuna "Elimde bilgiler var" demiyormuş.

Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart..

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