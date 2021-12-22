Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! "Utanç verici..."

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ayrılı sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda 55 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Sarı-lacivertli takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Ev sahibi ekip, 31'de Aleksandar Pesic ile öne geçerken Fenerbahçe, 40'ta Mesut Özil'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Fatih Karagümrük'te 37'de penaltıya sebebiyet veren Burak Bekaroğlu ve hakem Erkan Özdamar'la diyaloğa giren Caner Erkin direkt kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, Fatih Karagümrük maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Jose Sosa: Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek kelime bile yok. Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici. Filip Novak: Utanç verici bir durum. 9 kişiyle oynayan bir rakibe karşı galip gelemedik. Söyleyeceklerim bu kadar. Dimitris Pelkas: Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bugün iyi değildik, bu akşam bizler açısından utanç vericiydi. Çok üzgünüz. Konuşmak yerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Kelimeler yerine, çalışmaya daha çok odaklanmalıyız. Pelkas: Türkiye'nin en iyi takımındayız, bunu bilerek hareket etmeliyiz. %100'den daha fazlasını sahaya yansıtmamız gerekiyor durumu değiştirmek için. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle ise maç sonrası 'İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 9 kişi kalan bir rakibi, Fenerbahçe olarak yenmemiz gerekiyordu. İlk yarı, oyunsal anlamda istediğimiz gibi geçti. İkinci yarıda çok farklı bir oyun bekliyorduk ama üretkenliği son dakikalara kadar sağlayamadık.' ifadelerini kullandı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in maç sonu açıklamaları şöyle: '1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar.' 'Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Takıma teşekkür ediyorum. Başka söylenecek bir şey yok. Fatih Karagümrük'ün 36 yaşındaki İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, yaptığı 13 kurtarışla maça damgasını vurdu. Pesic: Viviano, gelen ne varsa tuttu ve bizi oyunda tutmayı başardı. Zukanovic: 9 kişi kaldıktan sonra bir şekilde maçın içinde kaldık ve skoru tutmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptığımızı söyleyebilirim. 2 kişi eksik oynarken 1 puan aldığımız için mutluyuz. Maçın başından itibaren 11'e 11 oynasaydık 3 puan alabilirdik diye düşünüyoruz. Zukanovic: Volkan Demirel, Türkiye'de herkesin saygı duyduğu, bilinen bir isim. Onun getirdiği pozitif bir hava var. Bu da sahaya sirayet etti. Bu, onun neticesinde oldu. Daha farklı bir mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz.