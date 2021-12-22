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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! "Utanç verici..."
Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 23:07

Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! "Utanç verici..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ayrılı sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda 55 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Sarı-lacivertli takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! Utanç verici...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ayrılı sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda 55 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Sarı-lacivertli takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! Utanç verici...

Ev sahibi ekip, 31'de Aleksandar Pesic ile öne geçerken Fenerbahçe, 40'ta Mesut Özil'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

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Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! Utanç verici...

Fatih Karagümrük'te 37'de penaltıya sebebiyet veren Burak Bekaroğlu ve hakem Erkan Özdamar'la diyaloğa giren Caner Erkin direkt kırmızı kart gördü.

Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! Utanç verici...

Fenerbahçeli futbolcular, Fatih Karagümrük maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! Utanç verici...

Jose Sosa: Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek kelime bile yok. Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici.

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