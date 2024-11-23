SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri ’Gitmek istiyorum’ dedi! Al-Nassr’a imza atmaya yakın...

Son dakika haberleri... Devre arasında kadrosuna Al-Nassr'dan Talisca'yı katacağı öne sürülen sarı - lacivertlilerde Youssef En-Nesyri için de dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak En-Nesyri için flaş iddia Arabistan basınından geldi;