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Haberler Galeri SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri 'Gitmek istiyorum' dedi! Al-Nassr'a imza atmaya yakın...
Giriş Tarihi: 23.11.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:06

SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri 'Gitmek istiyorum' dedi! Al-Nassr'a imza atmaya yakın...

Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son dönemde Al-Nassr iddialarıyla adeta gündemden düşmüyor. Sarı lacivertli takımda ara transfer dönemi öncesi yaşanan hareketlilik sürerken Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika transfer haberine dair tüm o detaylar.

SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri ’Gitmek istiyorum’ dedi! Al-Nassr’a imza atmaya yakın...

Son dakika haberleri... Devre arasında kadrosuna Al-Nassr'dan Talisca'yı katacağı öne sürülen sarı - lacivertlilerde Youssef En-Nesyri için de dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak En-Nesyri için flaş iddia Arabistan basınından geldi;

SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri ’Gitmek istiyorum’ dedi! Al-Nassr’a imza atmaya yakın...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, ara transfer dönemi için de ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

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SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri ’Gitmek istiyorum’ dedi! Al-Nassr’a imza atmaya yakın...

Devre arasında kadrosuna Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı katacağı öne sürülen sarı - lacivertlilerin sezon başında 20 milyon euro bedelle transfer ettiği Youssef En-Nesyri için de dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri ’Gitmek istiyorum’ dedi! Al-Nassr’a imza atmaya yakın...

Al-Nassr'ın Fenerbahçe'den Faslı golcüyü istediği ve 30+2 milyon euro bonservis bedeli biçtiği öne sürülmüş ve sarı - lacivertli kulübün teklifi beklettiği aktarılmıştı.

SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri ’Gitmek istiyorum’ dedi! Al-Nassr’a imza atmaya yakın...

EN-NESYRI: 'AL-NASSR'A GİTMEK İSTİYORUM'

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'a transfer olmak için kulüp yetkilileriyle görüştü. Haberin devamında yıldız futbolcunun yaptığı görüşmede Al-Nassr'dan gelen teklifi kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı kaydedildi.

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