Giriş Tarihi: 23.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
16:06
SON DAKİKA FB HABERİ: En-Nesyri 'Gitmek istiyorum' dedi! Al-Nassr'a imza atmaya yakın...
Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son dönemde Al-Nassr iddialarıyla adeta gündemden düşmüyor. Sarı lacivertli takımda ara transfer dönemi öncesi yaşanan hareketlilik sürerken Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika transfer haberine dair tüm o detaylar.