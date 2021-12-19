Giriş Tarihi: 19.12.2021 21:32Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 21:53
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...
Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği maçta sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini penaltıdan Mesut Özil ve Mergim Berisha atarken Siyah-beyazlıların gollerini ise Josef de Souza kaydetti. Gergin geçen derbin son anlarında tansiyon yükseldi. İki takımın oyuncuları birbirine girdi.