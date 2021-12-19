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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...
Giriş Tarihi: 19.12.2021 21:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 21:53

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...

Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği maçta sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini penaltıdan Mesut Özil ve Mergim Berisha atarken Siyah-beyazlıların gollerini ise Josef de Souza kaydetti. Gergin geçen derbin son anlarında tansiyon yükseldi. İki takımın oyuncuları birbirine girdi.

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...

Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Kritik maçtan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 14'de penaltıdan Mesut Özil ve 30'da Mergim Berisha atarken Siyah-beyazlıların gollerini ise 25' ve 59'da Josef de Souza kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 28 yaparken Beşiktaş ise 25 puana ulaştı.

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Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...

DERBİDE TANSİYON YÜKSELDİ!

Gergin geçen derbin son anlarında tansiyon yükseldi. İki takımın oyuncuları birbirine girdi.

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Miralem Pjanic'in yerde kaldığı bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular maça devam ederken Beşiktaşlı futbolcular tepki gösterdi.

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...

Pjanic'in yerde kaldığı bir pozisyonda Serdar Aziz, Batshuayi'nin üstüne topa sert bir şekilde vurdu. Bu pozisyonun ardından tansiyon yükseldi.

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