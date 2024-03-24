Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
08:32
Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken yıldızlar devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alman devi, Kanarya'nın yıldız oyuncusu için devreye girmişti. Adana Demirspor maçında yakından takip edilecek başarılı oyuncu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte rüm detaylar...