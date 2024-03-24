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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 08:32

Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken yıldızlar devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alman devi, Kanarya'nın yıldız oyuncusu için devreye girmişti. Adana Demirspor maçında yakından takip edilecek başarılı oyuncu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte rüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...

Sarı lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken yıldızlar devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...

Alman devi, Kanarya'nın yıldız oyuncusu için devreye girmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...

Adana Demirspor maçında yakından takip edilecek başarılı oyuncu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte rüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...

İSMAİL DEVLERİN RADARINDA

Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor.

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