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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin işi çok zor
Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:35

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin işi çok zor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Real Madrid'in oyuncusu Arda Güler'i kiralamanın yollarını arıyor. Takımında aldığı süreyi az bulan Arda, ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak bakıyor. Ancak Arda'ya talip olan tek takım Sarı-Lacivertliler de değil. Milli oyuncunun peşinde Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'dan takımlar bulunuyor. İşte Arda Güler'in durumunu yakından takip eden Avrupa takımları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin işi çok zor

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin işi çok zor

Takımda az forma şansı bulan Arda, bu durumdan memnun olmazken, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin işi çok zor

İspanyol basını, milli oyuncunun bu sebepten mutsuz olduğunu ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceğini gündeme taşımıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin işi çok zor

Fenerbahçe, Real Madrid'in Arda'yı kiralaması halinde yıldız futbolcu için harekete geçmeyi planlarken, Arda'nın Sarı Lacivertlileri tercih etmesi halinde Başkan Ali Koç'un kendisiyle bizzat görüşeceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin işi çok zor

Ancak Arda Güler için bekleyen tek takım Fenerbahçe değil...

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