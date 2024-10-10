Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
11:35
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler’i isteyen takımlar ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin işi çok zor
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Real Madrid'in oyuncusu Arda Güler'i kiralamanın yollarını arıyor. Takımında aldığı süreyi az bulan Arda, ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak bakıyor. Ancak Arda'ya talip olan tek takım Sarı-Lacivertliler de değil. Milli oyuncunun peşinde Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'dan takımlar bulunuyor. İşte Arda Güler'in durumunu yakından takip eden Avrupa takımları…