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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...
Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 10:14

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için arayışların sürdürürken, yıldız golcüsü Michy Batshuayi ile ezeli rakibi Galatasaray anlaşmıştı. Tüm bu gelişmeler sonrası bir bomba daha patladı. Kanarya'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko için ezeli rakip devreye girdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...

Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için arayışların sürdürürken, yıldız golcüsü Michy Batshuayi ile ezeli rakibi Galatasaray anlaşmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...

Tüm bu gelişmeler sonrası bir bomba daha patladı. Kanarya'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko için ezeli rakip devreye girdi. İşte tüm detaylar...


Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'tan gündem yaratan bir hamle geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...

Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan siyah-beyazlılar, eksik bölgelerini güçlendirmeye başladı.

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