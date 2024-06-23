Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
10:14
Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi sonrası Dzeko bombası! Ezeli rakip istedi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için arayışların sürdürürken, yıldız golcüsü Michy Batshuayi ile ezeli rakibi Galatasaray anlaşmıştı. Tüm bu gelişmeler sonrası bir bomba daha patladı. Kanarya'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko için ezeli rakip devreye girdi. İşte tüm detaylar...