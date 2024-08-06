Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
11:19
Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapan sarı lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanabilir. Kanarya'da birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder ile ilgili bomba haber geldi. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Cengiz'i transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...