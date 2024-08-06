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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:19

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapan sarı lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanabilir. Kanarya'da birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder ile ilgili bomba haber geldi. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Cengiz'i transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapan sarı lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanabilir.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Kanarya'da birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder ile ilgili bomba haber geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Cengiz'i transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe! Yılın transferi gerçekleşiyor...

CENGİZ TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de o mevkide birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder Türkiye'de kalmak istiyor.

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