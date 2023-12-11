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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:01

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya'nın iki yıldızını yakın takipteydi. Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, "Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz" yorumları yapıldı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, transfer ateşi yakıldı ve yıldız oyuncunun rekor bonservis bedeli böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya'nın iki yıldızını yakın takipteydi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, "Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz" yorumları yapıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Tüm bu gelişmeler devam ederken, transfer ateşi yakıldı ve yıldız oyuncunun rekor bonservis bedeli böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

SYZMANSKI VE FERDİ PARLIYOR

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki iki ismi Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu, performanslarıyla yıldızlarını parlatıyor.

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