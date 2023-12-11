Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:01

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya'nın iki yıldızını yakın takipteydi. Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, "Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz" yorumları yapıldı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, transfer ateşi yakıldı ve yıldız oyuncunun rekor bonservis bedeli böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...