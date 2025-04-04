Giriş Tarihi: 04.04.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
14:09
Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! "Kapılar yeniden açılmış olabilir…”
Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı sonrası manşetleri süslemeye devam ediyor. Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta Okan Buruk ile yaşadığı olay çok konuşulan Mourinho için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci, Mourinho hakkındaki flaş haberi canlı yayında duyurdu. İşte haberin detayları…