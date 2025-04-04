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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! "Kapılar yeniden açılmış olabilir…”
Giriş Tarihi: 04.04.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 14:09

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! "Kapılar yeniden açılmış olabilir…”

Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı sonrası manşetleri süslemeye devam ediyor. Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta Okan Buruk ile yaşadığı olay çok konuşulan Mourinho için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci, Mourinho hakkındaki flaş haberi canlı yayında duyurdu. İşte haberin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! Kapılar yeniden açılmış olabilir…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupaya veda ederken, Mourinho maça damgasını vurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! Kapılar yeniden açılmış olabilir…

Portekizli çalıştırıcının Okan Buruk'un burnunu sıkması ve sonrasında yaşanan olaylar Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! Kapılar yeniden açılmış olabilir…

Teknik direktör Jose Mourinho, iç sahada alınan derbi mağlubiyetinin ardından eleştirilerin de hedefi haline geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! Kapılar yeniden açılmış olabilir…

Tecrübeli teknik adamın yarıştığı tek kulvar olarak Süper Lig kalırken, Brezilya'dan da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Mourinho için olay iddia! Kapılar yeniden açılmış olabilir…

DORIVAL SONRASI SÜRPRİZ ADAY

Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun da adı geçiyor.