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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu'na transfer çalımı...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 18:49

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu'na transfer çalımı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Gösterdikleri performanstan ötürü birçok talibi çıkan sarı-lacivertli futbolculardan o isme Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City teklif yaptı ve büyük bir ilerleme kaydedildi. Ayrıca oyuncuya Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü de talip olmuştu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu’na transfer çalımı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Gösterdikleri performanstan ötürü birçok talibi çıkan sarı-lacivertli futbolculardan o isme Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City teklif yaptı ve büyük bir ilerleme kaydedildi. Ayrıca oyuncuya Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü de talip olmuştu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu’na transfer çalımı...

Yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık Süper Lig şampiyonluğu hasretini sona erdirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu’na transfer çalımı...

Son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü konuk eden sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu’na transfer çalımı...

Bu skorla beraber puanını 60'a yükselten Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın averaj farkıyla önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu’na transfer çalımı...

AVRUPA'DA DOLU DOLU SEZON

Ayrıca bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, bulunduğu H grubunu 12 puanla lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazandı.

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