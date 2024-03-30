Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
10:38
Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! "Fenerbahçe düşerse..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ligden çekilmenin gündeme geldiği Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli kulübün eski yöneticileri Selim Soydan ve Abdullah Kiğılı, gündeme dair SABAH Spor'a çok özel açıklamalar yaptı. Ünlü isim, başkan Ali Koç'un sözlerini değerlendirirken, Fenerbahçe'nin ligden düşmesiyle ilgili şok ifadeler kullandı. İşte o sözler...