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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! "Fenerbahçe düşerse..." 
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:38

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! "Fenerbahçe düşerse..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ligden çekilmenin gündeme geldiği Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli kulübün eski yöneticileri Selim Soydan ve Abdullah Kiğılı, gündeme dair SABAH Spor'a çok özel açıklamalar yaptı. Ünlü isim, başkan Ali Koç'un sözlerini değerlendirirken, Fenerbahçe'nin ligden düşmesiyle ilgili şok ifadeler kullandı. İşte o sözler...

YASEMİN YILDIRIM
Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! Fenerbahçe düşerse...

Trendyol Süper Lig'de ligden çekilmenin gündeme geldiği Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli kulübün eski yöneticileri Selim Soydan ve Abdullah Kiğılı, gündeme dair SABAH Spor'a çok özel açıklamalar yaptı. Ünlü isim, başkan Ali Koç'un sözlerini değerlendirirken, Fenerbahçe'nin ligden düşmesiyle ilgili şok ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! Fenerbahçe düşerse...

F.Bahçe ve Milli Takımlar eski yöneticisi Selim Soydan, sarılacivertli camiada son yaşananları SABAH SPOR'a değerlendirdi. Soydan, "Yönetim bu kararı almaya mecbur bırakıldı. TFF, Ali Bey'e verdiği sözleri tutmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! Fenerbahçe düşerse...

BÜYÜK CAMİALARIN TEPKİSİ BÜYÜK OLUR

Birincisi; ben bir kurul kuracağım, senin şampiyonluklarını araştıracak dedi, yapmadı. İkincisi hakemler…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! Fenerbahçe düşerse...

Her Çarşamba-Perşembe toplanıyor MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve başkan Mehmet Büyükekşi ile... İbanoğlu gidip hakemlere, 'Eğer yabancı hakem getirirlerse Türk hakemliği biter. Onun için çok dikkat edelim.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski yöneticiden flaş sözler! Fenerbahçe düşerse...

Bu işler böyle devam etsin' diyor. Bu ne demektir, dediklerimi yapın.. F.Bahçe bunlara cevap vermez, hamle yapmazsa aleyhine olur" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

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