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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, ayrıldığı için bin pişman! Gittiği takımda kendisini yeniden buldu...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 21:44

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, ayrıldığı için bin pişman! Gittiği takımda kendisini yeniden buldu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde puan cetvelinde lider olarak yer alıyor. Gösterdiği performanstan dolayı fazla forma şansı bulamayan ve bu yüzden ara transfer döneminde takımdan ayrılan yıldız futbolcu, gittiği yerde kendisini yeniden buldu. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, ayrıldığı için bin pişman! Gittiği takımda kendisini yeniden buldu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde puan cetvelinde lider olarak yer alıyor. Gösterdiği performanstan dolayı fazla forma şansı bulamayan ve bu yüzden ara transfer döneminde takımdan ayrılan yıldız futbolcu, gittiği yerde kendisini yeniden buldu. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, ayrıldığı için bin pişman! Gittiği takımda kendisini yeniden buldu...

Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, ayrıldığı için bin pişman! Gittiği takımda kendisini yeniden buldu...

Son olarak evinde Samsunspor ile berabere kalarak beklenmedik bir sonuçla karşılaşan sarı-lacivertliler, 1 puana razı geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, ayrıldığı için bin pişman! Gittiği takımda kendisini yeniden buldu...

Bu skorla beraber puanını 54 yapan Kanarya, 2. sıradaki Galatasaray'ın averaj farkıyla üstünde 1. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, ayrıldığı için bin pişman! Gittiği takımda kendisini yeniden buldu...

Ayrıca UEFA Konferans Ligi'ne de fırtına gibi başlayan temsilcimiz bulduğu H grubundan lider çıkarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

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