Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde puan cetvelinde lider olarak yer alıyor. Gösterdiği performanstan dolayı fazla forma şansı bulamayan ve bu yüzden ara transfer döneminde takımdan ayrılan yıldız futbolcu, gittiği yerde kendisini yeniden buldu. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...