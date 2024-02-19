Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:27
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, eşi benzeri görülmemiş tarihi bir revizyona imza atmak üzere. İşte Kanarya'nın yeni sezonda yollarını ayıracağı tam 5 yıldız futbolcu...