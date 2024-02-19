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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:27

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, eşi benzeri görülmemiş tarihi bir revizyona imza atmak üzere. İşte Kanarya'nın yeni sezonda yollarını ayıracağı tam 5 yıldız futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, eşi benzeri görülmemiş tarihi bir revizyona imza atmak üzere. İşte Kanarya'nın yeni sezonda yollarını ayıracağı tam 5 yıldız futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...

Ligde uzun süredir lider olarak yer alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta puan kaybederek 1'inciliği Galatasaray'a devretmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...

İsmail Kartal ve öğrencileri son olarak ise ligin zorlu takımlarından İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de eşi benzeri görülmemiş yaprak dökümü! İsmail Kartal neşteri vurdu: İşte o liste...

KANARYA KAZANMASINI BİLDİ

Fenerbahçe, zeminden ötürü bir hayli zorlu geçen maçta 1-0 geriye düşse de 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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