CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'DE

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder için de kulübüyle anlaşmaya vardı. 9 milyon Euro bonservis ödeyecek olan sarı-lacivertli takım, kadrosunu daha da güçlendirmiş olacak.