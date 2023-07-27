Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
15:11
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak
Son dakika Fenerbahçe haberi: Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, turu ilk maçtan bitirdi. Transferin hızlı takımlarından olan Kanarya, bir yıldız hamlesi daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, İtalya'da forma giyen yıldız futbolcu için görüşmelere başladı. İşte o sürpriz isim ve transfer maliyetinin detayları...