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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak
Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:11

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, turu ilk maçtan bitirdi. Transferin hızlı takımlarından olan Kanarya, bir yıldız hamlesi daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, İtalya'da forma giyen yıldız futbolcu için görüşmelere başladı. İşte o sürpriz isim ve transfer maliyetinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak

UEFa Konferans Ligi gruplarına katılmak için 2. ön eleme maçı oynayan temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup etti ve turu ilk maçtan bitirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak

Bu sezon ilk resmi maçına çıkan Kanarya'nın 3 golünü yeni transferler Kent, Dzeko, Szymanski atarken, diğer iki gol de Ferdi ve Joshua King'den geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak

Takımın lideri olarak sahadaki etkinliği ile dikkat çeken Dusan Tadic ise 1 asist yaptı ve oynadığı oyunla alkış aldı. Fenerbahçe, 1 Ağustos tarihinde rövanş maçına çıkacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'DE

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder için de kulübüyle anlaşmaya vardı. 9 milyon Euro bonservis ödeyecek olan sarı-lacivertli takım, kadrosunu daha da güçlendirmiş olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Cengiz Ünder sonrası bir transfer daha! Takımın yeni dinamosu olacak

Cengiz Ünder ile de anlaşan Kanarya'nın, henüz oyuncuya vereceği maaş netleşmedi. Oyuncunun kısa sürede İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

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