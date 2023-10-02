Giriş Tarihi: 02.10.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 06:16

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmadan 5-0'lık net bir skorla galip ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon rekorları alt üst ederek devam ettiği yoluna bir 3 puan daha ekledi. Süper Lig'de 21 puanla liderlik koltuğuna yeniden oturan Kanarya, bu sezon 7'de 7 yaptı. Bol gollü galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu, Süper Lig'de hakemler için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…