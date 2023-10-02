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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”
Giriş Tarihi: 02.10.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 06:16

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmadan 5-0'lık net bir skorla galip ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon rekorları alt üst ederek devam ettiği yoluna bir 3 puan daha ekledi. Süper Lig'de 21 puanla liderlik koltuğuna yeniden oturan Kanarya, bu sezon 7'de 7 yaptı. Bol gollü galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu, Süper Lig'de hakemler için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”

Son dakika haberleriSüper Lig'de sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, oldukça flaş bir sezon başlangıcına imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”

İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler, gruplara kalmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”

Konferans Ligi gruplarında oynadığı ilk mücadeleden de net bir sonuçla galip gelen Kanarya, Süper Lig'de de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”

Fenerbahçe'nin başında üçüncü sezonunu geçiren İsmail Kartal, taraftarları tarafından her maçta destek görmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”

Fenerbahçelilere şampiyonluk şarkıları söyleten deneyimli çalıştırıcı, Aykut Kocaman'ın ardından Süper Lig'de üst üste 8 maç kazanan ilk teknik direktör oldu.

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