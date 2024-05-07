Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal’ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı. Sarı-lacivertli takımda kötü gidişatın mimarlarından olarak görülen İsmail Kartal, yoğun eleştirilere maruz kaldı. Daha önce Kanarya'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik adamın yarım kalan hikayeyi tamamlamak için takımın başına geçeceği öne sürüldü. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...