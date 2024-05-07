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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal'ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:46

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal'ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı. Sarı-lacivertli takımda kötü gidişatın mimarlarından olarak görülen İsmail Kartal, yoğun eleştirilere maruz kaldı. Daha önce Kanarya'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik adamın yarım kalan hikayeyi tamamlamak için takımın başına geçeceği öne sürüldü. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal’ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı. Sarı-lacivertli takımda kötü gidişatın mimarlarından olarak görülen İsmail Kartal, yoğun eleştirilere maruz kaldı. Daha önce Kanarya'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik adamın yarım kalan hikayeyi tamamlamak için takımın başına geçeceği öne sürüldü. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal’ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, özellikle 2. yarıda da aldığı kötü sonuçlarla liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal’ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor

Ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı gittikçe açılmaya başlayan sarı-lacivertliler son olarak Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal’ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor

Bu sezon küme düşmemek için büyük mücadele eden Anadolu temsilcisi ile 0-0 berabere kalan Kanarya, toplamda 90 puana ulaştı ve liderle puan farkı 6'ya yükseldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İsmail Kartal’ın yerine yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor

İŞİ BİR HAYLİ ZORA GİRDİ

Son 9 sezondur Süper Lig şampiyonluğu yaşayamayan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala rakibi Galatasaray'ın puanlar kaybetmesini bekleyecek.

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