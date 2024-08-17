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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…
Giriş Tarihi: 17.08.2024 17:50 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 17:53

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşacak. Bu sırada Lille ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turundan elenen Kanarya, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…

Son dakika haberleri… Jose Mourinho ile sezona başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine ragmen hocasına güveniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Kanarya, Süper Lig'e de galibiyetle başlamıştı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…

Sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında ise Göztepe ile karşılaşacak ve 2'de 2 yapmak için galibiyet arayacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…

Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe, herkesin konuşacağı sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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