Giriş Tarihi: 17.08.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
17:53
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı belli oldu! 80 milyon Euro’luk süperstar geliyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşacak. Bu sırada Lille ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turundan elenen Kanarya, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…