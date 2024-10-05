Giriş Tarihi: 05.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
19:14
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye devre arasında 50 milyon Euro'luk transfer! Mou onu görmek istiyor...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için transfer planlamalarına şimdiden hız verildi. Kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Sarı Lacivertliler, yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Kanarya, özellikle hücum bölgesine alınacak oyuncu için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, piyasa değeri tam 50 milyon Euro olan Portekizli için harekete geçti. İşte transferin detayları...