Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye devre arasında 50 milyon Euro'luk transfer! Mou onu görmek istiyor...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:14

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye devre arasında 50 milyon Euro'luk transfer! Mou onu görmek istiyor...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için transfer planlamalarına şimdiden hız verildi. Kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Sarı Lacivertliler, yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Kanarya, özellikle hücum bölgesine alınacak oyuncu için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, piyasa değeri tam 50 milyon Euro olan Portekizli için harekete geçti. İşte transferin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye devre arasında 50 milyon Euro’luk transfer! Mou onu görmek istiyor...

Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise önemli başarı hedefiyle yola çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye devre arasında 50 milyon Euro’luk transfer! Mou onu görmek istiyor...

Sarı - Lacivertliler ligde çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, topladığı 16 puanla 2. sırada yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye devre arasında 50 milyon Euro’luk transfer! Mou onu görmek istiyor...

Jose Mourinho'nun talebeleri, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye devre arasında 50 milyon Euro’luk transfer! Mou onu görmek istiyor...

Kanarya, bu maçlar sonucunda 2 maç sonunda 4 puan topladı ve 13.sırada kendine yer buldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’ye devre arasında 50 milyon Euro’luk transfer! Mou onu görmek istiyor...

Sezon devam ederken Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda kış ayı transfer planlamasına başladı.

SON DAKİKA