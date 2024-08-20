Giriş Tarihi: 20.08.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
19:11
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Kanarya, orta sahaya yıldız ismi transfer etmek isterken, Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...