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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 20.08.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 19:11

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Kanarya, orta sahaya yıldız ismi transfer etmek isterken, Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...

Kanarya, orta sahaya yıldız ismi transfer etmek isterken, Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...

GÜNDEM TRANSFER

Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Kanarya, Çaykur Rizespor maçına hazırlanırken gözünü bir yandan da transfere dikti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya sürpriz isim...

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talimatıyla orta saha transferini bir an önce gerçekleştirmeyi umuyor.

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