Giriş Tarihi: 26.08.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
20:37
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho'dan flaş karar...
Son dakika Fenerabahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna birçok yıldızı katan sarı lacivertlilerde ayrılıklar kapıda. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a transfer etmeye hazırlanan Kanarya'da birçok ayrılık daha yaşanacak. Teknik direktör Jose Mourinho, 9 ismin daha biletini kesti. İşte o isimler ve tüm detaylar...