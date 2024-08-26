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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho'dan flaş karar...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 20:37

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho'dan flaş karar...

Son dakika Fenerabahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna birçok yıldızı katan sarı lacivertlilerde ayrılıklar kapıda. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a transfer etmeye hazırlanan Kanarya'da birçok ayrılık daha yaşanacak. Teknik direktör Jose Mourinho, 9 ismin daha biletini kesti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho’dan flaş karar...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho’dan flaş karar...

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho’dan flaş karar...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Husniddin Aliqulov (k.k.) kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho’dan flaş karar...

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi sonrası 9 ayrılık daha! Mourinho’dan flaş karar...

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor'u da devirerek galibiyet serisi başlatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu belirsizliği sona erdi.

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